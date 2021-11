Sportegolando

SIGARETTE «Mi hanno permesso di fumare sigarette sul balcone, tanto che problema c’è? Siamo ben allenati, i nostri polmoni sono allenati. Non vedo nulla di male nel fumare» Radja Nainggolan chiude le porte alla Nazionale belga

FELICE «Cerco sempre di imparare da loro, sia Cristiano Ronaldo che Zlatan sono due grandi giocatori. Ma sono più felice di lavorare con CR7 perché è un giocatore che ammiro molto. Ci aspettano due finali, non giochiamo per il pareggio. Vogliamo vincere entrambe le gare per avere il primo posto nel girone. Siamo il Portogallo, entriamo in campo sempre con la voglia di conquistare la vittoria. Irlanda e Serbia sono due squadre molto forti, dobbiamo restare concentrati anche se ci sarà un po’ d’ansia per la qualificazione» Rafael Leao, se proprio deve scegliere, non punta su Ibra

CORAGGIO «Mi fa piacere e mi sorprende perché pensavo partisse dalla Premier League. Mi ha stupito anche che abbia accettato una squadra in corsa ma ha già fatto bene con l’Ucraina. Ha avuto coraggio e si è preso un bel rischio ma era così anche in campo. È una bella chance e vuol dire che ha ricevuto rassicurazioni. Spero possa aprire un ciclo, è un ragazzo splendido con valori profondi: trattatelo bene, darà tutto se stesso» Alberto Zaccheroni è felice di veder il suo allievo Shevchenko sulla panchina del Genoa