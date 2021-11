Sportegolando

CASA «Cari tifosi del Barcellona, torno a casa. Torno al posto che mi ha visto crescere, torno al club della mia vita. Non posso descrivere con le parole l’emozione che provo» Così Xavi saluta i tifosi del Barcellona

FEELING «Secondo me si può dividere la storia della partita fra il dominio, il calcio offensivo e la mole di occasioni create: due gol, per quanto noi abbiamo costruito, sono pochi. Abbiamo concesso il primo e il terzo gol in maniera ingenua. E poi c’è il secondo gol, che arriva nel momento in cui noi stavamo spingendo per chiudere. Purtroppo è così: io sono qui a parlare, arbitro e Var no. Le regole sono fatte per chi capisce poco di calcio, ma sono loro che decidono» Josè Mourinho è in aperta polemica con gli arbitri

ADRENALINA «Sinceramente non so cosa mi riserverà la vita quando avrò terminato di essere il commissario tecnico della Francia. Ma so che mi piace il lavoro di tutti i giorni, e magari potrei tornare ad allenare un club. Mi piace quell’adrenalina che ti dà essere allenatore. Senza campo manca quella scossa che ti dà allenare tutti i giorni. Candidarmi alla presidenza della Federazione? No, ora no. È una funzione più politica che di campo. Adesso non mi interessa e non ne ho bisogno» Deschamps, dopo la Francia, pensa ancora alla panchina