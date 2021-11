Sportegolando

PASSATO «I miei titoli? Sono cose del passato, io penso al presente. Alla Juventus ho aperto un ciclo di 9 scudetti di fila e poi l’ho interrotto vincendolo con l’Inter. Ora sono concentrato su questa nuova sfida» Antonio Conte chiude con l’Italia e apre un nuovo capitolo

TEMPO LIBERO «Nella carriera di un calciatore e nella vita ci sono i momenti giusti per fare le cose giuste. Il Milan è stata la scelta migliore per me. Io e la mia famiglia stiamo benissimo a Milano: la gente è gentile, ha tanta passione per il calcio, si vive bene. Il tempo libero non è molto e con quattro figli sono un papà molto impegnato. Accompagno uno dei miei figli a calcio, la figlia a equitazione… Ci stiamo godendo la città e spesso vengono a trovarci parenti e amici, visto che Grenoble è vicina» Olivier Giroud si sta godendo la sua nuova avventura milanese

GENIO «I fischi non li ho sentiti. Certo, non abbiamo fatto una grande partita. Però abbiamo pareggiato, anche se loro hanno fatto due tiri e due gol e noi invece non so quanti tiri. Però c’erano due rigori netti per noi. In Conference League, forse, ci sono arbitri scarsi. Il problema c’è stato davanti: sta mancando il genio, la tecnica che decide. Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham hanno sbagliato tanto, non sono in un grande momento, sono in difficoltà. Ora quello che segna di più è El Shaarawy. Serve la pausa, perché non siamo in fiducia» José Mourinho spiega così la prima crisi della sua Roma