Sportegolando

SCOMMESSA «Fin dal primo minuto che Spalletti era arrivato a Roma ho capito che era un uomo molto concentrato sul lavoro. Oggi considero quella di portarlo a Roma una scommessa vinta»

Rosella Sensi è felice del primato di Spalletti

MIGLIORE «La posa sdraiato è stata perfetta, ma non è possibile paragonare Dybala a Platini. Non voglio sminuire l’argentino, ma Michel ha dimostrato di essere il migliore in una semifinale mondiale, in finale di Coppa Campioni. Ha vinto tre Palloni d’Oro ed è stato più volte capocannoniere. Lui è ai livelli di Maradona, Zico e Cruijff. A me Dybala non ricorda Del Piero, forse Baggio. Calcia le punizioni, si costruisce i gol da solo e può prendere palla indietro come il primo Roberto. Sono simili anche fisicamente»

Mauro con Platini ha giocato e giudica così il suo erede

FATINE «Pogba ha bisogno di qualcuno che gli stia addosso tutto il tempo, qualcuno che rispetti totalmente e che abbia parecchia esperienza. La cosa più importante per lui è la concentrazione, ma a volte se ne va con le fatine. Quanti anni ha, 28? È un calciatore molto esperto, ma è anche uno di quelli che sarà esattamente lo stesso quando avrà 35 anni. Anche allora continuerà a fare le stupidaggini che fa adesso, controllando il pallone con la suola, trattenendo gli avversari e mostrando quanto è bravo»

Paul Scholes, ex capitano United, non è convinto di Pogba