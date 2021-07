Sportegolando

TESTA

«Bisogna saper far applicare le proprie idee e inculcare la giusta mentalità alla squadra. La differenza la fa la capacità di entrare nella testa dei giocatori, essere sempre credibile»

Antonio Conte spiega i segreti dell’Italia agli Europei

COLPEVOLE

«Sono triste, sappiamo che saremmo potuti passare. È stata un po’ colpa nostra, ma è una partita che rimarrà nella storia perché è stato molto emozionante. Ce ne ricorderemo, è una lezione per tutti noi. Andiamo avanti. Mbappè? Non è chiaramente colpa sua. Sappiamo che da grandi giocatori ci si aspettano grandi cose, tutta la gente ci si aspetta che faccia tanti gol e che vincesse il titolo di capocannoniere. Se chiedete a me, ha creato occasioni e ha dato l’anima in campo. È un grande, sarà una lezione anche per lui»

Paul Pogba analizza l’eliminazione della Francia

PIANI

«Il mio obiettivo? Spero di fare come Maldini e di giocare fino a 40-41 anni. I miei piani sono questi e mi sono preparato per riuscirci. A 36 anni continuo a giocare ad alti livelli e tutto questo mi riempie d’orgoglio. Mi sono preparato per tutta la mia carriera per giocare nel miglior modo possibile a lungo. Da ora in poi dovrò affrontare ogni stagione e ogni torneo con molta attenzione, perché il mio fisico non è più quello di 2-3 anni fa e magari ho bisogno di maggiore tempo per recuperare al meglio tra una gara e l’altra»

Thiago Silva non ha ancora voglia di smettere