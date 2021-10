Sportegolando

MOTIVAZIONE «Ha una mentalità e una forza interiore pazzesca. Nonostante la sua carriera, ha una grande voglia di giocare. Dentro di sé ha una motivazione incredibile che trasmette a tutti. Il suo arrivo ha aiutato tutti. Lui ha avuto una grande intelligenza e una sensibilità ad entrare in un gruppo non ancora formato. Lui pretende tanto da se stesso e per questo pretende tanto anche dagli altri. Come giocare con lui a livello tattico? Sono cose che proviamo durante gli allenamenti. È fondamentale avere i tempi giusti. Ibra è un campione che vede il calcio prima» Stefano Pioli, felice di allenare un 40enne

FENOMENO «Quando si parla di Barcellona e Inter è come scegliere fra mamma e papà, non posso scegliere. Arrivai al Barcellona grazie a Joan Laporta, insistette per prendermi. E poi all’Inter ho incontrato una specie di “Dio”, che è Massimo Moratti. Un uomo incredibile e amorevole. È un fenomeno, l’unico che vedo capace di far tornare la Roma campione d’Italia dopo tanto tempo. Pallone d’Oro? Lo darei sempre a Messi, che per me è come un fratellino. Lo apprezzo molto come persona e come giocatore.. L’ho visto crescere e ho un amore speciale per lui. Per me è ancora il migliore al mondo. Se togliamo Leo, ce ne sono altri che mi piacciono, come Benzema. È un giocatore che amo» I ricordi dell’ex attaccante Samuel Eto’o