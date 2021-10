Sportegolando

RAGAZZINI «Sono anche stati squalificati quattro allenatori. Se tu squalifichi contemporaneamente Mourinho e Spalletti qualcuno sicuramente è scontento. Io ho fiducia negli arbitri, spero ci sia più collaborazione anche da parte degli allenatori. Ma non siamo ragazzini, dobbiamo avere la possibilità di confrontarci anche con gli arbitri. Io faccio sempre l’esempio di Orsato perché con lui si può parlare, discutere, perché capisce. Anche gli arbitri devono provare a capire il nostro stato d’animo. Quello che ha detto Gasperini è giusto: devono metterci la faccia»

Sinisa Mihajlovic ha da sempre un rapporto particolare con gli arbitri

SULLA CARTA «Sono arrivato al Paris Saint-Germain per vincere la Champions League. Ci proviamo dal 2017. Giocare in una squadra così è molto più faticoso. Qualsiasi avversario contro di noi è super motivato a fare bene. Dobbiamo dimostrare in campo quel che siamo sulla carta. Ancora non voglio ritirarmi dal calcio, ma non so cosa mi riserva il futuro. Gioco ogni partita come fosse l’ultima. Messi? Sono felice di essere tornato a giocare con lui. Oltre ad essere uno straordinario giocatore e un genio, è anche un grande amico. Quando hai amici così, le giornate passano meglio»

Neymar ha grandi progetti per questa stagione con il Psg