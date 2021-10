Sportegolando

MOTIVATO «Ritirarmi dal Portogallo? Perché dovrei? Penso che non sia ancora il momento per questo. Non lo voglio io e non lo vuole la gente. Quando sentirò di non essere in grado di correre, dribblare, tirare, o se la potenza sarà andata via… si vedrà. Ma ora ho ancora tutto quell’insieme di cose quindi voglio continuare perché sono ancora motivato. Proprio questa parola, credo sia la cosa principale. Sono motivato a fare le mie cose, quelle che so fare. Sono motivato a rendere felici le persone e la mia famiglia, i fan e me stesso. Mi piace giocare a calcio. Mi sento bene per rendere felici le persone» Cristiano Ronaldo non ha mai voglia di smettere

MENTALITA’ «Mi fa molto piacere vedere il Milan finalmente competitivo. Lo seguo in campionato e in Champions e spero sia l’anno buono per tornare a vincere, almeno in Italia. In Europa la mancanza di esperienza di molti giocatori incide sui risultati, anche se solo contro il Porto la prestazione non è stata buona. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco. Il Milan attacca, corre veloce» Un ex importante come Cafu crede nella rinascita dei rossoneri