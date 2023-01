Spogliatoi, impianti e vasche: nuovo look per la piscina Lombardia

La piscina Lombardia si prepara a rifarsi il look. È la buona notizia che arriva in questo 2023 per l’impianto natatorio del quartiere Lucento che sarà oggetto nei prossimi mesi di importanti interventi di ristrutturazione. Il tutto sarà reso possibile grazie al Piano Integrato Urbano che ha previsto lavori di manutenzione straordinaria sia sulla piscina Lombardia che sulla “collega” Franzoj (in Circoscrizione 4) per un totale pari a un milione e 250mila euro.

I principali cantieri riguarderanno la riqualificazione degli spogliatoi, l’impiantistica idraulica, il rifacimento della guaina impermeabilizzante, interventi sulla vasca principale e altri interventi sull’area esterna che riguarderanno le recinzioni e la pavimentazione. Il cantiere sarà avviato nel luglio di quest’anno e la fine delle operazioni è prevista per il 2024. «Si tratta di un intervento assolutamente importante – spiega il coordinatore allo Sport del centro civico della Circoscrizione 5, Luigi Borelli -. Voglio solo precisare che si garantirà, comunque, la piena operatività dell’impianto». Dunque chi vorrà recarsi in corso Lombardia tra giugno e settembre per godersi un po’ di sole, e sano relax, non avrà alcun problema. «Gestiremo in maniera accurata i lavori – conclude Borelli -, in modo da non creare disservizi e problemi alla nostra utenza».