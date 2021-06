Spiragli per il poliambulatorio: «Riaprirà il prossimo autunno»

Il poliambulatorio di via Anglesio si prepara a riaprire i battenti. Entro il prossimo autunno, infatti, il presidio sanitario territoriale dei quartieri Barca e Bertolla, chiuso al pubblico dal dicembre del 2019, tornerà a disposizione del territorio. Una bella notizia per il portico abbandonato, un tempo cuore pulsante della zona e oggi alla disperata ricerca di una riqualificazione. A luglio, come anticipato dall’Asl (dal direttore generale, Carlo Picco) e dal vicepresidente e coordinatore alla Sanità della Circoscrizione 6 Dario Licari, dovrebbero partire i primi attesissimi lavori che verrebbero ultimati entro il mese di ottobre. In tempo per l’arrivo dell’inverno.

«Senz’altro è una bella notizia – spiega Licari, capogruppo di Azione -, ma vigileremo affinché i tempi vengano rispettati». I cantieri interesseranno sia l’impiantistica che i serramenti, oltre alla ristrutturazione totale dell’immobile. Tanti i servizi previsti: il consultorio familiare, il centro prelievi, il presidio pediatrico, il programma di prevenzione Serena per le donne e controlli per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto.

Una battaglia iniziata, come da consuetudine, sui tavoli del centro civico di via San Benigno, nella commissione sanità dello scorso maggio. Ma proprio in quell’occasione l’Asl ha tranquillizzato i comitati presenti tra il pubblico. «A giugno fase istruttoria dell’appalto, a luglio i lavori e a ottobre il taglio del nastro per la riapertura». Ora ai cittadini non resta che incrociare le dita. «E speriamo che con un poliambulatorio nuovo, il servizio venga utilizzato a dovere dalle famiglie del quartiere» conclude Licari.