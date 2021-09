Spingono una “carsharing” col vetro rotto: lui li fotografa, loro lo maltrattano e poi lo ripuliscono

Rintracciati dalla polizia gli autori di una rapina. E’ accaduto a Torino, nel quartiere Cenisia. I fatti risalgono a venerdì scorso, attorno alle 22. Un uomo, di nazionalità italiana, stava camminando in via Verzuolo quando si è imbattuto in un gruppo composto da 5 ragazzi che stavano spingendo un’auto a noleggio.

PRIMA LO MALTRATTANO, POI LO RAPINANO

L’autovettura del carsharing presentava un finestrino infranto, così il passante, immaginando di trovarsi di fronte alla consumazione di un reato, ha pensato bene di scattare alcune fotografie della “scena” con lo smartphone. Immediatamente, si è visto accerchiare dal gruppo. Dapprima è stato minacciato verbalmente di cancellare dalla memoria del cellulare le foto scattate; successivamente, uno dei giovani, dopo avergli dato una forte manata al petto, lo ha rapinato di una collanina e di un braccialetto in oro.

I BALORDI SI DILEGUANO

A quel punto in 3 si sono allontanati a piedi, lasciando lì l’auto; gli altri due a bordo di un monopattino. Personale del commissariato San Paolo, in servizio di volante, raccolte le descrizioni degli autori del fatto, ha intercettato poco dopo due ragazzi sospetti all’intersezione fra corso Racconigi e corso Vittorio Emanuele II; i due, entrambi italiani di 22 e 25 anni, corrispondenti alle descrizioni in possesso degli investigatori, si sono mostrato insofferenti al controllo di polizia.

RICONOSCIUTI E DENUNCIATI

La vittima, tuttavia, li ha riconosciuti senza ombra di dubbio quali autori della rapina appena subìta e per la coppia di giovani è scattata la denuncia per rapina in concorso.