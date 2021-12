Spider-Man fa sold out: Torino inizia a sperare in un Natale da record

Riuscirà il Natale a salvare i cinema? Dopo una lenta ripresa degli incassi ora le cifre al botteghino sono calate penalizzando anche il Torino Film Festival: da oggi in poi saranno molti i grandi titoli che si alterneranno sul grande schermo e la speranza degli esercenti è che la voglia di sala torni a farsi viva.

Non sarà di certo un problema di qualità o quantità di film proposti: oggi esce il nuovo film Marvel, “Spider-Man: No way home”, per i cui acquisti in anteprima dei biglietti sono andati in crash i siti dei multiplex. «Questo Natale si preannuncia bene, ci sono già diverse sale esaurite in prevendita per il film Marvel», commenta Arrigo Tomelleri, presidente dell’Anec, l’associazione degli esercenti piemontesi. «Sono fin troppi i grandi film in uscita, siamo ben contenti che ci siano ma il nostro settore viaggia con dati negativi del – 60 per cento, serve un’offerta per tutto l’anno. Una parte del pubblico si è abituata a stare a casa, soprattutto la fascia dai 50 in su. Serviranno due anni di lavoro duro per recuperare quel che si è perso». I cinema sono aperti al 100 per cento della capienza e resteranno tali anche in eventuale zona gialla o arancione, grazie al super green pass. Sempre oggi è programmata la prima di “House of Gucci” di Ridley Scott, chiacchieratissimo lavoro interpretato da Lady Gaga sull’omicidio dello stilista italiano, girato in gran parte nel nostro Paese, anche sulla neve di Courmayeur.

Giovedì la giornata sarà tutta per “Diabolik”: al mattino inaugurazioni delle mostre al Museo del Cinema e al Mauto (per la sua Jaguar), la sera proiezione alla presenza degli attori Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Alessandro Roia (ma senza Miriam Leone). Da alcuni giorni sulla cupola della Mole un videomapping celebra l’evento.

Altro film atteso che si propone di incassare molto è “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, diretto e interpretato dal comico Alessandro Siani con Christian De Sica e la curiosa presenza di Diletta Leotta.

La settimana successiva, da giovedì 23, saranno quattro i grandi titoli in arrivo. A Torino conosciamo bene l’animazione musicale di “Sing 2”, scelta come apertura dell’ultimo Tff, ma i riflettori sono tutti sul nuovo Spielberg, il remake del musical “West Side Story”. A loro si aggiungono due film italiani: “Supereroi” di Paolo Genovese con la storia d’amore tra Alessandro Borghi e Jasmine Trinca; “7 donne e un mistero” ha un grandioso cast, da Margherita Buy a Ornella Vanoni passando per Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri, appena ammirata in tutta la sua bellezza nell’ultimo Sorrentino.

E ci sarà poco da riposare nelle feste di Natale, tra il nuovo “Matrix”, Pio e Amedeo e molto altro ancora: il grande cinema torna in sala.