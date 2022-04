Spezia, la bestia nera: Juric si affida a Pellegri

Marco Giampaolo ci ha rimesso le penne, Davide Nicola ha rischiato seriamente la retrocessione, Ivan Juric ha vissuto uno dei pomeriggi più negativi del suo primo anno in granata: il minimo comune denominatore è sempre lo Spezia, l’avversaria del Toro nell’anticipo fissato domani pomeriggio alle 15. In tre confronti da quando i liguri sono tornati in serie A, non è arrivata nessuna vittoria, così l’ultimo successo dei granata contro gli aquilotti risale addirittura al 1925. I bianconeri si sono rivelati una vera e propria bestia nera, condannando Giampaolo all’esonero il 16 gennaio 2021: lo 0-0 interno, con la squadra in caduta libera verso la retrocessione, portò il presidente Urbano Cairo a silurare il “Maestro” e a chiamare Nicola. E se l’attuale tecnico della Salernitana riuscì a centrare l’obiettivo salvezza, al Picco visse un tracollo clamoroso. Alla penultima di campionato finì 4-1, al rientro a Torino ci fu una feroce contestazione da parte del tifo più caldo: quella squadra si salvò, ma resta la batosta e una stagione altamente negativa. E così si arriva a quest’anno, con Juric che ha riportato gioco e convinzione, oltre a qualche punto in più. Nemmeno il croato, però, è riuscito a battere lo Spezia: anzi, pure con lui il Toro ha perso in Liguria, con la rete di Sala a metà ripresa a firmare l’1-0 finale. È stata una delle prestazioni più negative della stagione, ora c’è la nuova occasione per provare a sfatare il tabù Spezia. E ci sarebbe anche da tornare a vincere allo stadio Olimpico Grande Torino, che da fortino si sta sempre più trasformando in terra di conquista. Bremer e compagni continuano a non vincere in casa dallo scorso 10 gennaio, l’ultima vittoria resta sempre il 4-0 rifilato alla Fiorentina. In cinque tentativi, i granata non sono mai stati in grado di conquistare i tre punti: ora avranno le ultime tre occasioni, con lo Spezia prima degli impegni proibitivi contro Napoli e Roma. Intanto, con Belotti di nuovo infortunato, Juric sta pensando di lanciare Pellegri: dopo la rete di Roma contro la Lazio, l’attaccante classe 2001 è pronto per la prima chance da titolare. Oltre al Gallo, il tecnico deve valutare Izzo, Lukic e Pobega, tornati acciaccati dalla Capitale. Se dovessero alzare bandiera bianca, Zima si candida per affiancare Bremer e Rodriguez, a centrocampo con Ricci può tornare Mandragora, sulla trequarti si scalda Pjaca insieme a Brekalo. L’esperimento Aina ha funzionato e il nigeriano vede la conferma sulla destra con Vojvoda a sinistra. In porta c’è ancora Berisha favorito su Milinkovic–Savic, anche se le uscite alte nell’ultima partita sono state tutt’altro che perfette.

Intanto, sono stati comunicati gli arbitri per il prossimo turno di serie A: la sfida del Grande Torino è stata affidata a Davide Ghersini della sezione di Genova, assistenti saranno Bottegoni e Vecchi, quarto ufficiale Marcenaro, Var sarà Nasca, Avar Baccini.