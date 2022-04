Spettacolo in lutto: è morta Catherine Spaak

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta a 77 anni l’attrice e conduttrice televisiva Catherine Spaak. Era malata da tempo. Nata a Boulogne-Billancourt (Belgio) il 3 aprile 1945, aveva trovato il successo nel 1962 in Italia con il film ‘Il sorpasso‘ di Dino Risi. In televisione in molti la ricorderanno per la conduzione dei programmi televisivi ‘Forum‘ e ‘Harem‘. Per quel che riguarda la vita privata, è stata protagonista di 4 matrimoni: è stata sposata con l’attore Fabrizio Capucci (dall’unione è nata la figlia Sabrina), con Johnny Dorelli (con il quale ha avuto il figlio Gabriele), con l’architetto Daniel Rey e con Vladimiro Tuselli.