Spettacolo ed emozioni per il gran finale e ora la parola passa a Torino

La quinta puntata del Festival di Sanremo che si è chiusa all’alba di questa mattina dopo una maratona musicale (tutti i particolari e il vincitore qui) di ore guidata da Ama (tornerà quasi certamente nel 2023) accompagnato dalla simpatia di Sabrina Ferilli e dalla presenza di un super ospite quale Marco Mengoni, non si può dire che sia stata una fine. Almeno, non lo è stata per Torino. Da queste parti, infatti, si respira l’aria della continuità in vista dell’Eurovision Song Contest del 10, 12 e 14 maggio, in cui si sfideranno i 40 cantanti (oltre il vincitore del Festival di Sanremo) rappresentanti di altrettante nazioni guidati dalla professionalità di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Insomma, la triste sensazione della mattina di Capodanno che prende ogni qual volta finisce il Festival, oggi viene decisamente soppiantata dalla certezza che presto, in Italia si canterà ancora. I vertici Rai sono già al lavoro per costruire uno spettacolo che sia all’altezza di quello di Sanremo e, magari, con qualcosa in più. Intanto ecco alcune immagini della settimana appena trascorsa che hanno regalato leggerezza agli italiani, come dimostra lo share salito alle stelle fino a superare il 60 per cento. Se la leggerezza fa rima con risate, come non pensare a Fiorello il quale ha contribuito a un’apertura con il botto. A seguirlo Checco Zalone nella seconda serata. Ma leggerezza significa anche profondità, come quella di Drusilla Foer, forse la rivelazione (per chi ancora non la conosceva) più significativa della rassegna, o il duetto fra Gianni Morandi e Jovanotti che è stato capace, al di là della polemica, di fare ballare un’Italia desiderosa di uscire fuori da un incubo. E poi tanta musica, per il Piemonte questo è stato l’anno del giovane e talentuoso Matteo Romano, 19enne di Cuneo, il quale ha inserito un tassello importante per la costruzione della sua carriera. In generale si canteranno ancora per mesi i brani di Mahmood e Blanco, di Elisa, di Irama, della Rettore e Ditonellapiaga e tutti gli altri. E poi che spettacolo sarebbe senza polemiche che nel 2022 hanno fatto rima con Achille Lauro, il blasfemo, Saviano il nemico politico, Ornella Muti l’amica dei russi. Insomma chi più ne ha, più ne metta, purché se ne parli. Sempre.