Il Pentagono ha confermato l’autenticità del filmato di un oggetto non identificato girato nel 2019 da una nave della Marina militare americana. Un Ufo, insomma, che si muoveva sfidando le leggi della fisica, compiendo scatti improvvisi ad angolo retto, sparendo e ricomparendo, immergendosi in acqua senza sollevare spruzzi, eccetera. Seguirà rapporto ufficiale del Pentagono al Congresso sull’attività di vigilanza sugli Ufo svolta da anni da parte dei militari yankees, che credo non si droghino, almeno in servizio. Dunque gli alieni esistono. La letteratura in proposito è vastissima, le testimonianze di contatti (incontri ravvicinati di vario tipo) numerose, come i racconti di rapimenti di umani con e senza loro ritorno. Foto e filmati non mancano. Ora arriva solo la conferma autorevole e ufficiale: gli alieni esistono, si indaga. E’ una novità piacevole per chi si accinge a lasciare questa esistenza per sopraggiunti limiti anagrafici, e s’interroga smarrito sul dopo. Lo so, c’è sempre la ciambella caritatevole della fede. Tutte le religioni, conoscendo quest’angoscia umana ancestrale, si sono prodigate in descrizioni, spiegazioni, promesse e minacce sull’aldilà. Ma per chi ha rapporti conflittuali con la fede sapere che nell’universo esistono esseri viventi che si muovono più veloci della luce, deformando i concetti di tempo e spazio, fa lo stesso effetto che facevano gli esperimenti di Rol, con oggetti che attraversavano le pareti e documenti di altri secoli che si materializzavano. La paura si placa. Sopravviene la curiosità di andare finalmente a vedere, prendendo l’ineludibile traghetto di Catlin-a, cosa c’è di là. Magari c’è persino il biglietto di ritorno.

