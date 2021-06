Sparisce un’oca lungo il Po: quartiere in ansia per Dafne

In zona, e non solo, la stanno cercando da giorni, purtroppo senza esito. Dafne e Calipsco, due oche gemelle che al fiume sono una sorta di attrazione da quattro anni. Purtroppo, una delle due, Dafne, è sparita da qualche giorno e nessuno l’ha più vista. E l’oca superstite, Calipso non avendo più la sua compagna, è letteralmente disperata. «Starnazza in continuazione, non smette nemmeno per un attimo, vuole che l’altra oca ritorni», dicono i residenti di Lungo Po Antonelli, impegnati nelle ricerche che per il momento non stanno dando i loro frutti.

La storia delle due oche inizia quattro anni fa, quando i pennuti, provenienti da un agriturismo in provincia di Asti, sono state liberate dai membri del gruppo Facebook “Curiosità di Torino” a due passi dal ponte di corso Regina Margherita. Per loro sono stati scelti due nomi della mitologia greca. Dafne, la ninfa amata dal dio Apollo, e Calipso, divinità marina figlia di Atlante e uno dei personaggi principali dell’Odissera di Omero. Entrambe avevano preso l’eredità di Guendalina, un’oca che purtroppo aveva fatto una brutta fine. Nel 2016, era infatti stata azzannata mortalmente da due pitbull senza guinzaglio né museruola. Il quartiere Vanchiglietta, ancora scosso per la perdita di Guendalina, aveva così abbracciato Dafne e Calipso, adottandole come mascotte. Famosissime in zona, le due oche destavano la curiosità dei frequentatori del fiume. Macchina fotografica o smartphone alla mano, i curiosi le immortalavano e a loro piaceva eccome mettersi in mostra. Erano davvero inseparabili, ma da un paio di giorni non è più così. I residenti della zona stanno battendo tutte le strade possibili per cercare di ritrovare Dafne. Chi cerca intorno al fiume, chi percorre il Lungo Po in bicicletta e chi domanda ai negozianti di zona se hanno visto qualcosa. Nel frattempo, la segnalazione della sparizione di Dafne è stata inoltrata sia alla Lipu di Grugliasco che alla Consulta animalista di Torino. La speranza è di ritrovare l’oca scomparsa, per riavvicinarla a quella superstite.