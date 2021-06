Spari nella notte nel quartiere Vallette: gambizzato un 40enne

Un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito alle gambe, la scorsa notte. E’ accaduto intorno alle 23,30, in viale dei Mughetti nel quartiere torinese Vallette. Almeno tre, a quanto pare, i colpi di pistola esplosi in quello che all’apparenza, sembra essere stato un agguato: chi ha premuto il grilletto lo ha fatto per uccidere?

INDAGA LA MOBILE DI TORINO

A questa domanda cercano di dare una risposta gli agenti della Squadra Mobile di Torino. Non si conoscono ancora i dettagli del raid, ma, a quanto pare, i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto ed avrebbero raggiunto anche una vettura parcheggiata in strada, danneggiandone la fiancata.

OPERATO AL MARIA VITTORIA

Uno dei proiettili avrebbe colpito l’uomo alla gamba. Il 40enne è stata poi soccorso e trasportato all’ospedale Maria Vittoria dove i medici l’hanno sottoposto ad un intervento chirurgico.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++