Ancora spari in strada nel quartiere Mirafiori a Torino: un giovane è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola nel cortile di un palazzo in corso Agnelli, intorno alle 13 di oggi pomeriggio.

Il ragazzo ferito è stato portato in ospedale subito dopo il fatto. Sull’episodio indaga ora la polizia: è il secondo episodio nel giro di pochi giorni dopo la sparatoria che aveva ferito un altro giovane, gambizzato dopo una lite in via Artom.