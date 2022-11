Sorteggiata l’avversaria della Juventus per la fase degli spareggi di Europa League che mette di fronte le squadre eliminate come terze dalla Champions League contro le seconde classificate nei gironi della seconda competizione europea.

Per la Juve ci sarà il Nantes, squadra francese. Evitato lo spauracchio Manchester United, che ha trovato il Barcellona per una sfida stellare. Andata il 16 febbraio all’Allianz Stadium, ritorno il 23 in Francia.