Spalletti il dopo Pirlo? E c’è il rebus di Dybala: «Soffro a stare fuori…»

Non solo Allegri. I nomi per la panchina bianconera, ignorando totalmente il fatto che sia già occupata, si snocciolano che è un piacere. I giornali “di famiglia” di casa Juve ipotizzano persino una promozione dell’attuale vice (poco ascoltato) Igor Tudor, per il resto valgono i soliti nomi: Zidane, il sogno, Gasperini (difficile), Simone Inzaghi (un derby con il fratello Pippo avvicinato al Toro?), Juric e persino Spalletti. Ieri, su Twitter, era in tendenza e un account specializzato nell’ironizzare sui motivi scriveva «perché per cacciare Ronaldo ci vuole uno che l’abbia già fatto con Totti e Icardi». Magari è solo l’influenza della serie Sky su Totti.

In questo scenario confuso, quindi, si insiste su Ronaldo destinato a migrare (se la Juve non si qualifica in Champions, con la batosta economica già subita con l’eliminazione, è ancora sostenibile il suo ingaggio?). Ieri ne ha parlato anche il ct del Portogallo, Fernando Santos, che a casa di CR7, ossia allo Stadium, affronterà oggi l’Azerbaijan, per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’allenatore dei lusitani ha detto: «Se mi dovesse chiedere un consiglio sul proprio futuro sarei sempre a sua disposizione: potrei darglielo senz’altro. Lo conosco molto bene, lo alleno da quando aveva 18 anni, con lui c’è un ottimo feeling, parliamo molto, ma le cose che ci diciamo restano fra noi».

Certo fa sensazione dover discutere uno come Ronaldo, ma è vero che il portoghese necessiterebbe di una squadra diversa per rendere al meglio. L’idea di Locatelli in arrivo dal Sassuolo non sembra andare in quella direzione… In casa bianconera piuttosto ci si dovrebbe occupare dei dispersi, come Paulo Dybala, che da una stagione e mezza non appare più lui, tra Covid, infortuni, ricadute per rientri azzardati (Sarri) ed equivoci tecnici, coabitazioni difficili proprio con CR7. Il suo rinnovo contrattuale è in discussione e il giocatore argentino non nasconde l’amarezza per il momento, suo e della squadra.

«Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi: la sofferenza è uguale, o anche maggiore, quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni» ha scritto su Instagram. «Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e, adesso più che mai, dobbiamo essere uniti – ha aggiunto l’argentino, assente dai campi dallo scorso 10 gennaio per un infortunio al ginocchio -. Io continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve».

In bianconero parliamo di settanta gol in 171 partite, anche se purtroppo solo dieci presenze e due reti in questa stagione. Sicuri tutti che sarebbe un buon affare lasciarlo partire?