Spaccio di droga nel quartiere Porta Palazzo, pusher marocchino in manette

Spaccio di droga nel quartiere Porta Palazzo, a Torino: gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un pusher marocchino, 36enne, trovato a vendere hashish in strada.

TROVATO A VENDERE DROGA IN CORSO REGINA MARGHERITA

Lo spacciatore, per eludere l’attività illecita, era solito scendere in strada con un cane non di sua proprietà che fingeva di portare a passeggio. Giovedì pomeriggio, nel corso di un servizio di osservazione, gli agenti lo hanno visto entrare in uno stabile di corso Regina Margherita. L’uomo è quindi uscito poco dopo dal palazzo per cedere un pezzo di hashish ad un cliente in cambio di denaro ed è quindi rientrato nuovamente nello stabile.

IN CASA HASHISH ED EROINA

I poliziotti, dunque, raggiungono l’uomo in casa per la perquisizione. Nel carter laterale di una stufa elettrica trovano due panetti di hashish e nell’intercapedine trovano altri 5 pezzi della stessa sostanza, tagliati da un panetto simile a quelli presenti nella stufa. Presente anche una piccola quantità di eroina. Complessivamente gli agenti del Commissariato sequestrano oltre 250 grammi di hashish. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.