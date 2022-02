Spaccio di droga in Barriera Milano: sei arresti nel giro di poche ore [FOTO]

Sei arresti nel giro di poche ore per spaccio di droga nel quartiere Barriera Milano, a Torino, nell’area di corso Vercelli e corso Palermo.

LE PERSONE COINVOLTE

Si tratta di 5 pusher, 4 di nazionalità senegalese ed un gabonese, controllati nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, dopo attenti servizi di osservazione. Questi ultimi, oltre ad avere con loro svariate dosi di crack già confezionato in ovuli e pronti allo smercio, in alcuni casi detenevano presso i loro alloggi ingenti quantitativi di stupefacente.

LA DROGA SEQUESTRATA

I poliziotti hanno infatti posto sotto sequestro oltre 1 kg di cocaina che un 38enne senegalese con precedenti nascondeva a casa, unitamente alla somma di 30mila euro, verosimilmente di provento delittuoso in quanto l’uomo non svolge alcuna attività lavorativa. Durante le diverse operazioni, un ventunenne senegalese, per evitare il controllo e l’arresto da parte degli agenti, dapprima ha ingerito alcune dosi di cocaina e successivamente, in uno strenue tentativo di resistenza, ha cagionato lesioni a due poliziotti.

ARRESTATA ANCHE 25ENNE ITALIANA

Una 25enne italiana, sprovvista dei documenti d’identità e di Green Pass, con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, durante le attività di controllo si è scagliata all’indirizzo dei poliziotti presenti nel circolo, ferendone una; pertanto, è stata arrestata per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.