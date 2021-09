Spaccia droga sotto gli occhi degli agenti: 36enne della Martinica beccato con le mani nel sacco

Pusher in manette nel quartiere San Salvario a Torino. L’uomo, un 36enne proveniente dalla Martinica, è stato beccato praticamente con le mani nel sacco. Gli agenti della volante del commissariato Centro lo hanno visto muoversi di sera in modo sospetto fra le vie Galliari, Saluzzo, Berthollet e Goito. Sono così riusciti a seguirne i movimenti mantenendo la debita distanza, in modo da non farsi scoprire. Hanno allora notato due giovani italiani avvicinarsi a lui, e ricevere qualcosa in cambio dopo avergli passato del denaro.

PUSHER ARRESTATO, CLIENTI SANZIONATI

A quel punto sono intervenuti ed hanno controllato i tre, sequestrando due dosi di cocaina a carico degli acquirenti (due cittadini italiani). Lo spacciatore, che aveva precedenti specifici ed è risultato privo di regolare lavoro e permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso della somma di 225 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre i due cittadini italiani sono stati sanzionati amministrativamente.