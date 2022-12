Un lettore mi ha chiesto, a proposito del ministro Valditara che vuole mandare gli alunni più facinorosi a lavare i cessi, se non sarebbe meglio tornare alle vecchie sospensioni o addirittura alle espulsioni. Non saprei cosa dire. Come quasi tutti i miei coetanei vivo in un mondo a me estraneo, con la testa nell’800 e i piedi nel 2000. Sono stato educato in un’epoca in cui l’autorità del paterfamilias era indiscussa, la disciplina era un valore assoluto e la “giusta correzione” delle mogli petulanti da parte dei mariti (due schiaffi) era riconosciuta come lecita dal codice penale.

Che ne so, io, di espulsioni? Solo una cosa. Mio padre Enrico fu espulso nel 1923, a 18 anni, “da tutte le scuole del Regno”. Tutte, capito? Segato. Escluso a vita da ogni carriera. Cosa aveva fatto? Era in quinta ragioneria (allora le classi erano divise fra maschi e femmine) e lui filava con una studentessa. Si scambiavano saluti e magari un bacio sulla guancia (allora guai a limonare in pubblico) fuori, prima delle lezioni, e capitava che arrivassero in classe in ritardo.

Finché un giorno il preside venne in aula, raccomandò la puntualità a tutti e poi si rivolse a mio padre: “soprattutto tu, Collino (allora i prof davano del tu), dovresti filartene in classe invece di fare il galletto con le gallinelle fuori dall’istituto”. Mio padre non disse nulla. Avanzò alla cattedra e gli mollò un ceffone dicendo: “Questo da parte della gallinella. Il mio glielo risparmio”. Espulso da tutte le scuole del Regno.

E così si fece due anni di nàja come alpino mulattiere nel battaglione Susa. Poi, bello arrostito (“sota al Susa a brusa”) due anni di banca al San Paolo, da cui diede le dimissioni per fare il rappresentante. Dopo il matrimonio, a 38 anni, si mise in proprio (settore carta) fino alla morte, a soli 61 anni. Una vita da onest’uomo, marito e padre felice. Fu efficace la durissima sospensione scolastica? Chissà. Forse servì di più la nàja. Ma a Valditara non saprei cosa dire.

