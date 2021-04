Sorpreso in strada, il ricercato aggredisce gli agenti e tenta la fuga. Arrestato

Non è passato inosservato il suo irrigidimento improvviso al passaggio della Volante, agli occhi degli agenti delle Pegaso dell’Ufficio Prevenzione Generale: l’uomo, un quarantaduenne nato in Senegal e domiciliato a Torino, era fermo allo stazionamento di un autobus in via Accademia Albertina; al transito della pattuglia ha preso a camminare in direzione opposta.

I SOSPETTI DEI POLIZIOTTI

Gli agenti hanno intuito che qualcosa forse non andava ed hanno invertito la marcia per procedere al suo controllo. Inizialmente, l’extracomunitario è apparso calmo e collaborativo: forse per far rilassare i poliziotti ha porto loro quello che in prima battuta avrebbe potuto apparire un documento di riconoscimento. Ma si trattava di una tessera per fare la spesa.

SPINTONA UN AGENTE E CERCA LA FUGA

Alla richiesta dei poliziotti di avvicinarsi alla vettura di servizio per l’accompagnamento in Questura ai fini dell’identificazione, il suo atteggiamento è cambiato drasticamente: ha dato uno spintone ad un agente per cercare la fuga, ma è stato fermato dall’altro, con il quale ha ingaggiato una violenta colluttazione.

I POLIZIOTTI RIESCONO AD IMMOBILIZZARLO

I poliziotti, seppur feriti (uno ha riportato una prognosi di 15 giorni e l’altro di 10) sono riusciti a rendere inoffensivo il 42enne: l’uomo voleva scappare non solo perché irregolarmente residente sul territorio nazionale ma soprattutto in quanto ricercato. Su di lui, infatti, pendeva un ordine di carcerazione risalente al novembre 2017 per l’espiazione di una pena di 2 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione per un cumulo di pene inerenti al reato di spaccio di sostanze stupefacenti.