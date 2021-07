Sorpreso a spacciare droga, tenta la fuga: pusher senegalese in manette

E’ stato sorpreso a spacciare droga dagli agenti di Polizia a Torino, nel quartiere Barriera Milano. Inutile il suo tentativo di fuga durante il controllo: è stato fermato ed arrestato.

TENTA LA FUGA

Il fatto è accaduto fra via Rossi e via Martorelli, lo scorso venerdì sera. L’uomo, giovane pusher senegalese, stava parlando con uno dei suoi clienti: accortosi della Volante ha tentato di dileguarsi senza farsi notare, ma non ce l’ha fatta. Fermato per un controllo, si è prima mostrato collaborativo ma, all’improvviso, ha spintonato un operatore dandosi alla fuga in direzione largo Giulio Cesare.

AI POLIZIOTTI DICE DI ESSERE MINORENNE

Durante la fuga si è anche disfatto di uno zaino che aveva con sé: raggiunto dalla Polizia in via Verres, ha iniziato ad espellere dal cavo orale dieci involucri termosaldati contenenti 7,5 grammi di crack. Per non andare incontro alle sue responsabilità penali ha dichiarato il falso, dicendo di essere minorenne: verificata la falsa affermazione, il giovane è stato arrestato per resistenza, false dichiarazioni sull’identità personale e violazione della legge sugli stupefacenti.