Sorpreso a scassinare distributori automatici in una scuola: arrestato 48enne

La Polizia Municipale ha arrestato un 48enne italiano, sorpreso a scassinare un distributore automatico della scuola primaria “Carlo Levi” in via Monterosa 165, a Torino.

L’ALLARME

Gli agenti sono stati avvertiti dall’allarme antifurto scattato intorno alle ore 20. Una pattuglia recatasi sul posto ha trovato l’uomo intento a forzare la cassetta del denaro delle macchinette del caffè situate al piano terra dell’istituto. Il 48enne, alla vista dei poliziotti, ha gettato a terra gli attrezzi da scasso (2 cacciaviti, 2 martelli e alcuni grimaldelli) e tentato la fuga in direzione della finestra da cui si era intrufolato.

L’ARRESTO

Inutile il tentativo di eludere il controllo: bloccata la via di fuga, l’uomo è stato ammanettato e portato al Comando Generale di via Bologna per gli accertamenti di rito. Italiano di 48 anni con precedenti specifici di polizia per furto in abitazione, è stato tradotto in carcere in stato di arresto per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.