Sorpreso a rubare in un supermercato e portato in carcere: doveva scontare più di quattro anni

Venerdì sera, gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un soggetto di 58 anni in un supermercato di via Aosta. L’uomo, dopo aver trafugato alcuni prodotti, è stato scoperto da personale della vigilanza interna. Ai poliziotti intervenuti sul posto, il 58enne ha dichiarato di non avere documenti al seguito, se non la tessera sanitaria.

Controllate le generalità, gli operatori hanno constatato che nei confronti dell’uomo era stato emesso dal Tribunale di Torino un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 4 anni e 28 giorni di reclusione. Il reo è stato tradotto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.