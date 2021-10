Sono stati visti in via degli Ulivi, a Torino, mentre armeggiavano nei pressi di una fiat 600: fermati poco più avanti, con loro avevano dei pezzi di auto appena rubati.

In manette due uomini di 28 e 20 anni ed una donna di 49, trovati in possesso di crick e di un flessibile e soprattutto del catalizzatore della vettura. Pezzo che era stato portato su un furgone, nel quale era già presente una smerigliatrice di provento furtivo. Per i tre sono scattate le manette per furto aggravato in concorso.