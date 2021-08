Sorpresi dal maltempo, quattro escursionisti francesi recuperati al lago Oserot

Momenti di paura per quattro giovani escursionisti francesi recuperati, questa mattina, dai vigili del fuoco, dopo una notte di ricerche, nei pressi del lago Oserot. L’intervento è avvenuto a oltre 2mila metri di quota in Valle Stura, nel Cuneese.

IMPAURITI, MA IN BUONA SALUTE

Colti dal maltempo – dal pomeriggio di ieri tutta la zona è stata interessata da forti temporali, con pioggia mista a grandine – i quattro, tutti giovanissimi, avevano perso una tenda ed erano visibilmente impauriti, ma per fortuna, in buona salute.

SCATTA L’ALLARME

L’allarme è scattato la scorsa notte, intorno all’una, con una telefonata ai carabinieri. Una voce femminile in francese diceva soltanto “Oserot”. Il centralinista ha riconosciuto il nome del lago ed ha trasmesso i dati ai vigili del fuoco facendo così scattare le operazioni di soccorso.

RECUPERATI A VALLE DEL LAGO

Localizzata una zona di ricerca nei pressi del lago Oserot, le squadre di terra del Saf sono partite dagli impianti di risalita dell’Argentera in direzione del lago. Il ritrovamento dei quattro è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, ad un chilometro a valle del lago.