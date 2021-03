Sorpasso, controsorpasso e…incidente: ma ci sono o ci fanno?

Sorpasso, controsorpasso e…incidente: ma i tizi a bordo di queste due vetture, ci sono o ci fanno? Guardate la scena. Si vede un’auto correre lungo un nastro d’asfalto. Di punto in bianco la vettura raggiunge un’altra macchina e le si affianca: sembra che quelli a bordo si conoscano tra loro, tanto è vero che dall’altra vettura c’è chi agita il dito medio come a voler scherzare, rivolto all’uomo che sta filmando la scena col telefonino. Poi l’altra vettura schizza in avanti e quella dietro le si infila nella scia fino a…tamponarla tra le risate del conducente! Il finale è tutto un correre e rincorrersi con il “tamponato” che vorrebbe che l’altro si fermasse!! Valli a capire…