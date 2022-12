Sophie Codegoni ora è incinta: «Papà e mamma ti aspettano»

Non tutte le coppie che nascono nei reality reggono agli urti del tempo, si sposano e magari fanno anche figli. Ma Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sì. Entrambi sono passati per Uomini e Donne, lei come tronista e lui come corteggiatore, entrambi hanno partecipato al Gf Vip 6 e si sono innamorati. Prossimamente diventeranno anche genitori e lo hanno fatto sapere a tutti.

Sophie, che il prossimo 22 gennaio compirà 22 anni, è incinta di 16 settimane e l’annuncio è arrivato via social, naturalmente. «E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo…da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità… mille ostacoli, sembrava che tutto fosse contro di noi, ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore… quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione… Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare», hanno scritto sui social.

Prima era arrivata la convivenza, a settembre anche una teatrale proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E ora l’ennesima svolta che lei commenta così. «E adesso che dire…. La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così)», sottolinea ancora la coppia.

Per Sophie si tratta del primo figlio, per Basciano invece il secondo: è già padre di Alessandro avuto nel 2016 da Clementina Deriu, con cui ha avuto una relazione per cinque anni. E lei, come raccontava la scorsa primavera al settimanale “Chi”, sogna di mettere su famiglia da tanto: «Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo».

I tempi in cui frequentava Fabrizio Corona sono lontani: «Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto – aveva raccontato la bella Sophie – . Ma successivamente è stato una grandissima delusione».