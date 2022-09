Sophie Codegoni ha detto “sì”: proposta sul red carpet al Lido

Non tutte le coppie che si formano nei reality funzionano e durano, ma qualcuna si sposa pure. Succederà (forse) ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che si si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6 lo scorso inverno, si sono piaciuti da subito e da allora sono inseparabili.

Prossimamente si scambieranno gli anelli? Intanto è arrivato il primo, quello della proposta ufficiale fatta dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ha scelto una location non banale, il tappeto rosso della Mostra del Cinema a Venezia ben sapendo che così sarebbe stato immortalato da tutti: si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello, lei si è commossa fino alle lacrime, mandando in tilt anche tutti i loro fan.

I due ragazzi convivono insieme da mesi, in una casa che la mamma di Sophie aveva preso in realtà per lei e che invece è diventata loro. Alessandro è già papà di un bambino che ha 6 anni, Nicolò, nato da una precedente relazione. Sophie invece, come raccontava la scorsa primavera al settimanale “Chi”, sogna di mettere su famiglia: «Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo».

Lui intanto però ha deciso di anticipare le mosse anche se il suo gesto non è piaciuto a tutti, non tanto per la proposta in sé, quanto per la scelta e la tempistica. L’attrice comica Valeria Graci sotto un post Instagram che riportava la notizia ha scritto, sarcasticamente «Spontaneo» e con una sola parola ha detto tutto.

Più diretta invece Karina Cascella (anche lei frequentatrice di Uomini e Donne come opinionista): «Perché oggi l’amore non si custodisce, ma si esibisce. Sempre più sconcertata. O credo che per certi versi si stia perdendo il significato della parola amore. La spettacolarizzazione ci può anche stare, ma in un contesto diverso magari. Non me ne vogliate, ma sul tappeto rosso a Venezia è molto triste e molto a favore di camera. Che poi la domanda è: ma cosa ci facevano anche loro a Venezia?». Fossimo romantici, risponderemmo che volevano solo amarsi.