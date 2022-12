Sono Coffey Free, di Green Hill: Vorrei ritrovare i miei fratellini

Buongiorno direttore, sono Coffey Free un beagle liberato dall’inferno di Green Hill nel 2012. Forse ti ricorderai di me, dieci anni fa avevo scritto alla tua rubrica e grazie alla pubblicazione della mia lettera avevo incontrato una mia sorellina, Freedom, e poi altri fratellini. Adesso sono un beagle nonnino con problemi di salute conseguenza quasi sicuramente di quanto ho subito durante i mesi passati in quell’inferno; poiché ho saputo che alcuni di noi purtroppo hanno già passato il ponte dell’arcobaleno, mi piacerebbe avere notizie dei miei fratelli che avevo incontrato all’evento che la L.I.D.A sezione Mirafiori Sud aveva organizzato per il nostro primo Natale da liberi, anzi sarei veramente felice fosse possibile ripetere quell’incontro magari presso qualche associazione o rifugio che volesse ospitarci per qualche ora da trascorrere tutti insieme. Se ci fosse qualche umano, o un custode di un mio fratello, interessato alla mia proposta può contattarmi tramite il tuo giornale. Purtroppo la mia mamma umana ha perso i contatti di Silvia ed Enrico i custodi di Freedom e non ho più potuto avere sue notizie. Ringrazio te e i tuoi collaboratori per lo spazio che settimanalmente dedicate ai tanti animali sfortunati che cercano casa e auguro a tutti voi e ai lettori di trascorrere un sereno Natale.

Coffey Free

Ciao Coffey Free. Lanciamo l’appello perché chi possa aiutarti contatti il nostro giornale (redazione.to@cronacaqui.it) o la tua dolce umana (mammamao55@gmail.com).