Sonic Park, cancellato il concerto di LP previsto per questa sera

D’Alessandro e Galli comunica che il concerto di LP previsto per questa sera, 17 Luglio, al Sonic Park Stupinigi non potrà aver luogo ed è pertanto da ritenersi cancellato. I motivi della cancellazione sono da ricercarsi in impreviste problematiche negli spostamenti della band e del materiale tecnico.

LP è profondamente dispiaciuta per non essere in grado di esibirsi per i suoi fans a Torino dove spera ti tornare presto. Purtroppo però al momento non è possibile trovare una data di recupero e pertanto i possessori di biglietto potranno richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità

– In automatico sullo strumento di acquisto per tutti coloro che hanno acquistato online su ticketone.it il biglietto per il concerto di Stupinigi

– Entro il 31 Luglio 2022 facendo la richiesta tramite la pagina Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “adfarm.us3.list-manage.com” rimborso.info per tutti i biglietti riportanti la dicitura “Stupinigi” acquistati nei punti vendita e ottenuti a seguito del cambio biglietto di Grugliasco. (A partire dalle ore 15.00 del 18 Luglio)

Attenzione:

Chi non ha fatto ancora il cambio biglietto del concerto di Grugliasco dovrà scrivere a voucher@dalessandroegalli.com allegando foto ben leggibile del biglietto di Grugliasco, prima di fare qualsiasi richiesta di rimborso

LP riprenderà regolarmente il suo tour a partire dalla data prevista per lunedì 18 luglio a Firenze.

Restano confermati anche i concerti di Marostica, Chieti e Roma.