Una domenica che non dimenticherà facilmente, Lorenzo Sonego. Il tennista torinese si è infatti aggiudicato il torneo Atp 250 ‘Sardegna Open‘ di Cagliari, superando in tre set (2-6, 7-6(5), 6-4) e dopo oltre tre ore di gioco il serbo Laslo Djere. Un successo speciale: non solo si assicura il montepremi da 408.800 euro, ma per la prima volta entrerà anche nella top trenta. Per Sonego si tratta del secondo titolo Atp dopo quello di Antalya nel 2019.