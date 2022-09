Sonego batte Bublik e vince il torneo di Metz: ennesimo successo in due set

Con l’ennesimo successo in due set, ultimo atto di un percorso immacolato, Lorenzo Sonego ha fatto suo il torneo Atp 250 di Metz, in Francia, primo titolo del 2022, il terzo in carriera. Il tennista torinese ha piegato il kazako Bublik: 7-6 il punteggio del primo set, 6-2 quello del secondo, in cui l’avversario ha dato in escandescenze dopo un punto contestato arrivando a colpire una pallina col manico della racchetta.

Il successo su Bublik, valso a Sonego gli 81.310 euro di montepremi, è giunto dopo una serie di vittorie nette e perentorie, a cominciare dalla vittoria ai sedicesimi su Karatev (7-5, 6-3 il punteggio), poi quella su Simon agli ottavi (7-6, 6-4), quindi il successo nei quarti su Korda (6-4, 6-4) e quello in semifinale su Hurkacz (7-6, 6-4). Grazie alla vittoria del torneo, per Sonego si riaprono le porte della top 40 mondiale a partire da lunedì.