Mi sembra di tornare bambino, quando il Toro perde. Ho cominciato ad andare alla partita con mio padre a quattro anni. Il Grande Torino era caduto a Superga l’anno prima, e tutti al Fila ne parlavano ancora, e facevano tristi e assurdi paragoni. Sono abituato, voglio dire, alle bestemmie, ai “basta, mai pì a la partìa” agli “andé a travajé, brocass”. Quando il Toro perdeva erano più o meno queste le sue giaculatorie in macchina, e per il resto della giornata era meglio non parlargli. Poi però, alla prima in casa, Federico ed io sapevamo già che appena finito il pranzo sarebbe arrivato il “sà, séve pront”? E via al Fila. E’ passata una vita, ma questo gusto agrodolce mi è rimasto nel palato anche quando perde il Toro di oggi. Il Fila non c’è più, ma un pezzetto l’abbiamo costruito a casa di mio figlio, così sfruttiamo a fondo Dazn. Mio fratello, mio nipote, amici vari, tutti a tifare davanti a quelle Tv moderne che sembrano maxischermi. Commenti, grida, e alla fine abbracci o incazzature. Come una volta, e non capir perché. In fondo il calcio non è importante, e poi perché proprio il calcio, e perché il Toro? Nel tennis tifavo Federer, ma quando ha perso l’ultima finale di Wimbledon per un pelo contro Djokovic non mi sono incazzato come ieri che il Toro ha perso in casa contro i carneadi spezzini. Anche nel calcio tifo come tutti la Nazionale, ma non mi sono incazzato quando siamo stati estromessi dai mondiali. Invece per il Toro sì. Ma non è incazzatura. E’ un richiamo alla realtà. Una malinconica presa di coscienza che i nostri limiti sono questi e i soldi mancano, come negli anni ‘50. E’ accettazione, e insieme ritorno all’infanzia. Soldan, Cuscela, Farina… Ciau papà. Soma sempre pront.

collino@cronacaqui.it