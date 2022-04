Solo tredici comuni senza positivi Covid: a Torino sono 6mila

Sono soltanto tredici i comuni in provincia di Torino senza abitanti positivi al Covid-19. E’ quanto emerge dalla mappa realizzata dalla Regione Piemonte e Csi che colora con il verde chiaro i paesi montani e al confine con la Francia più lontani da Torino.

I COMUNI COVID-FREE

La pandemia è fuori dalle porte di Fenestrelle, Moncenisio, Balme, Groscavallo, Ceresole Reale, Noasca, Valprato Soana, Massello, Mattie, Salza di Pinerolo, Rorà, Palazzo Canavese e Vistrorio. Man mano che ci si avvicina al nostro capoluogo però il colore tende sempre di più al rosso scuro.

TORINO E PIEMONTE

Torino con i suoi seimila positivi (5.950) è il Comune che registra i numeri più alti della regione. Sopra i 300 positivi sono anche Moncalieri (531), Nichelino (525), Settimo (453), Rivoli (448), Chieri (362), Venaria Reale (318) e Pinerolo (314).

Dopo Torino, il secondo capoluogo con più contagiati è Alessandria (834), seguono Asti (680), Cuneo (498), Novara (483), Vercelli (393), Verbania (349) e Biella (315). Tutte queste città vengono indicate sulla mappa con il colore rosso scuro che sta a indicare un numero di positivi maggiore di 300.

Se si digita invece la casella “Comuni positivi per mille abitanti”, la situazione appare molto diversa e a dominare questa volta sono sono vari comuni montani. Tra i paesi con un numero di contagiati superiore a 18, in provincia di Torino, compaiono infatti: Usseglio (29,85), Monastero di Lanzo (29), Levone (27,15), Mombello (25,64), Andezeno (24,34), Caravino e Borgomasino (24,11), Settimo Rottaro (23,31), Ingria (23), Pavarolo (22,91), Chiesannova (21,46) Exilles (19,92), Burolo (19,23), Sparone (19), Loranzè (18,87) e infine Vaie (18,41).

IL COVID NON SI ARRESTA

Il caldo estivo non è ancora esploso e il virus continua a mordere in tutto il Piemonte con un aumento del numero dei positivi e soprattutto dei ricoveri, ma niente morti. Il bollettino regionale di ieri indica infatti 1.084 nuovi casi di Covid nella nostra regione, un aumento dei ricoveri (+19) nei reparti ordinari per un totale di 818, un caso in più in terapia intensiva ma nessun decesso. Sono i dati riportati nell’aggiornamento quotidiano pubblicati dalla Regione: i tamponi processati sono 11.623, di cui 10.603 test antigenici con un tasso di positività del 9,3%.

CORSA ALLA 4° DOSE

Nel frattempo sta procedendo la somministrazione della quarta dose di vaccino a piemontesi over 80 e over 60 con fragilità.

Sono ben 94mila le convocazioni inviate via sms dalla Regione Piemonte a chi ha già maturato i tempi per la quarta inoculazione contro il Covid. In totale sono stati convocati quasi 76mila over 80 e oltre 18mila fragili over 60. «L’obiettivo – spiega il presidente della Regione, Alberto Cirio – è quello di somministrare a tutte queste persone la quarta dose di vaccino entro la fine del mese di maggio».