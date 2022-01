Solleva le pedane col muletto, ma qualcosa va storto e…tutto finisce a terra!!

Ahi, ahi!! Così non si fa!! Guardate cosa combina il conducente di questo carrello elevatore. La scena è ripresa in un magazzino. L’operaio sta cercando di prelevare una serie di pedane posizionate sull’ultimo piano dello scaffale, sollevandole con il suo muletto. Purtroppo (per lui, s’intende) la manovra non riesce, qualcosa va storto ed il materiale finisce a terra!!