Solidarietà tra muletti: quando il “grande” corre in aiuto del più “piccolo”

Quando il “grande” corre in aiuto del più “piccolo“. Accade in questo video dove “grande” e “piccolo” sono… due carrelli elevatori. Il secondo, di ridotte dimensioni, è rimasto bloccato nella fanghiglia di un cantiere a causa di un allagamento. Per fortuna arriva il muletto “maggiore” a dargli una mano sollevandolo e tirandolo fuori dalla pozzanghera!!