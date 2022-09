Sogno di “D’un reve”, tra danza e canto

La musica di Lokua Kanza, i testi di Gaël Faye e Capitaine Alexandre, il ballo con gli artisti della Compagnie Mouvements perpétuels: il Torinodanza Festival si fa musical con il “sogno” di Sanou. Si intitola “D’un reve”, lo spettacolo del coreografo e danzatore del Burkina Faso, francese di adozione, Salia Sanou che andrà in scena questa sera, a partire dalle 20,45, in prima nazionale alle Fonderie Limone di Moncalieri (in replica domani sera alla stessa ora).

Il focus che quest’anno la rassegna organizzata dallo Stabile di Torino ha deciso di dedicare alla coreografia africana si apre dunque con una commedia danzata, un inno alla vita ispirato al famoso “I have a dream” di Martin Luther King. Il sogno di Salia è quello di un’umanità riconciliata, di un mondo dove sia bandita la prevaricazione degli uni sugli altri, dove la dignità sia propria di ogni essere umano. Sappiamo ancora sognare collettivamente? Abbiamo ancora la forza, il diritto, la volontà di immaginare il cambiamento? È a queste domande che Salia vuole dare una risposta gioiosa e al tempo stesso profonda. E lo fa con una danza africana che, dice, «non deve limitarsi a riprodurre le danza tradizionali, non deve piegarsi, ai diktat dei modelli occidentali». Artista impegnato e militante nella difesa dei diritti civili, Salia Sanou racconta come la cultura pop africana abbia contribuito a scrivere un capitolo di riscatto del suo popolo. «Mentre concepivo la coreografia – aggiunge – mi sono reso conto che stavo anche esplorando un lavoro di messa in evidenza del corpo nero e delle sue rappresentazioni nel tempo. Questa riflessione, all’inizio del tutto inconsapevole, mi sembra una questione ancora attuale che contribuisce a dare significato all’intera creazione».

A far sognare sul palco delle Fonderie saranno otto danzatori e quattro cantanti donne che porteranno il pubblico dai campi di cotone ai cabaret jazz.

«“D’un rêve” resta un sogno – è ancora Sanou – e il mio proposito è quello di viaggiare nel tempo con la musica e la danza per poterci reincantare».

