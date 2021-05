Sognando zio Paperone

Lo spettro della retrocessione del Toro ha messo per ora la sordina alle proteste di quella parte minoritaria (ma rumorosa) di tifosi che urlano “Cairo vattene”. Mancando per ora un candidato italiano credibile per l’acquisto, questi incontentabili sognano un miliardario straniero (arabo, cinese, russo, americano) che rilevi e rilanci la Società. Il fatto è che costui, ovviamente, comprerebbe per guadagnarci, e quindi non vedrei molta differenza fra lui e Cairo, che i detrattori accusano di affarismo cinico e indifferenza alla bandiera. Ma guardiamo i dati. Sono due i grandi club italiani in mano ai cinesi da cinque anni. Quelli dell’Inter hanno finalmente vinto lo scudetto, ma quelli del Milan faticano addirittura a qualificarsi in Champions. Zero coppe per entrambe. E stiamo parlando di due squadre dal palmarés galattico, italiano e internazionale. Però parliamo anche di cinesi, ed è opinione generale che dietro ai grossi investimenti cinesi nel mondo ci sia il governo, cosa impossibile negli States. Non a caso le squadre comprate dagli americani arrancano. La Roma ha ingaggiato Mourinho, ma sono dieci anni che in mano agli yankees combina poco, anche se almeno ha vissuto stabilmente nella parte sinistra della classifica. Non è così per lo Spezia, che sta lottando per non retrocedere. Per il Parma che è retrocesso. Per la Fiorentina che si salva a stento da anni, come il Bologna del canadese Joey Saputo. Queste ultime quattro squadre ci hanno tenuto compagnia nella parte destra della classifica. Cairo almeno, fino a due anni fa, ci ha tenuto a sinistra, e ci ha portato due volte in Europa. Siamo proprio sicuri di volere lo zio Sam al suo posto?

