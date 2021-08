Sognando Castrocaro, il primo talent tv

Ferragosto è solo una parentesi, passata la quale si tornerà lentamente alla vita normale con la frenesia del “qualcosa sta per accadere”. Certamente è quello che sperano due giovani cantanti torinesi, Claudia Pregnolato in arte Namida, 21 anni oggi residente a Rovigo, e Simone (in arte Simo) Veludo, 26 anni, di Moncalieri. Sono loro, infatti, che insieme ad altri sei fortunati giovani si sfideranno nella finalissima di Castrocaro Terme i primi di settembre, in prima serata su Rai2 e in contemporanea su Rai Radio 2.

A condurre ci sarà Paola Perego. Un traguardo raggiunto da giovani talenti a fine giugno dopo essersi aggiudicati le selezioni cui hanno partecipato migliaia di artisti italiani. Il Festival di Castrocaro, nato nel 1957, è il primo talent della storia della musica italiana che, anche se nel corso degli anni ha avuto alti e bassi in termini di popolarità, è rimasto comunque un evento importantissimo dal quale sono usciti nomi come Eros Ramazzotti, Zucchero, Luca Barbarossa, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Una certezza, Castrocaro, un punto fermo per l’inizio della carriera di un artista che non passa mai di moda, nonostante tutto quello che la televisione ha partorito nel corso dei decenni. Per alcuni anni il vincitore (o i vincitori) ottenevano, per regolamento, un contratto discografico ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Anche i non vincitori, però, venivano spesso messi sotto contratto, avendo comunque in molti casi la possibilità di iniziare una carriera nel mondo musicale, è accaduto a: Iva Zanicchi, Fiorella Mannoia, Caterina Caselli o Luisa Corna.

Un’occasione prestigiosa, quindi per gli otto finalisti, selezionati da una giuria attentissima e preparata. Così come lo sarà la giuria che decreterà il vincitore della finalissima. Sul palco, insieme ai torinesi, Antonio Meleddu in arte Bandito, 19 anni di Sassari; Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, 17 anni di Bologna; Federica Marinari, 27 anni di Pontedera (ma vive a Cascina, Pisa); Greta Ciurlante in arte Mirall, 30 anni di Pisa (ma vive a Vecchiano, Pisa); Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, 17 anni di Camaiore (ma vive a Pietrasanta, Lucca); Vite Parallele (duo composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro, entrambi di Cosenza).