«Soffocati da smog e rumore di 12mila auto e Tir al giorno»

«Secondo lunedì di settembre. Ecco una parte della giornata». E nel video si scorgono auto, camion e tir viaggiare a velocità sostenuta su via Sommariva, a Carmagnola, enfatizzata dalla modalità accelerata del video stesso comparso pochi giorni fa sui canali social del comitato civico “Carmagnola_Traffico”. La somma fa paura: dalle 4.30 alle 22 il gruppo dei residenti di via Sommariva ha contato il passaggio di 11.212 auto e di 1.025 mezzi pesanti in meno di 24 ore. Numeri ancora più impressionanti se li si proietta su un anno. Moltiplicati per 365 giorni, infatti, diventano 347mila camion e 4 milioni e 92mila automobili. Facile immaginare cosa significa questo in termini di inquinamento atmosferico, acustico e di qualità della vita in generale.

«Una situazione insostenibile», spiegano, che è già stata più volte portata all’attenzione dell’Amministrazione locale. Non si tratta di una storia nuova, dunque. Lo scorso maggio i residenti avevano indirizzato una lettera in Comune e alla Città metropolitana in cui chiedevano interventi urgenti per ridurre l’impatto del traffico su Borgo Santa Rita, zone 30 e sistemi per rallentare la velocità sulla via a tutela dell’incolumità dei pedoni. Ma anche della propria salute, visto l’elevato tasso di inquinamento prodotto dai mezzi, rumore e le costanti vibrazioni prodotte sulle abitazioni. Un problema con il quale molte zone residenziali della città (Salsasio, San Bernardo, Tuninetti…) combattono da tempo. Prima delle ferie estive i residenti avevano incontrato l’amministrazione ed era emerso come per risolvere la situazione fosse necessario spingere sulla realizzazione del primo tratto della variante est della tangenziale, che dovrebbe essere compiuta entro il 2023.

La bretella avrebbe il compito di bypassare il centro città, alleggerendolo dal traffico diretto e proveniente da Cuneo e fuori regione, ma intanto occorrono interventi che mitighino la situazione, tenendola sotto controllo. Interventi sull’asfalto, monitoraggio della qualità dell’aria e maggiori controlli affinché vengano rispettati i divieti di transito imposti ai mezzi pesanti. In tal senso il comitato ha anche prodotto una mappa che dettaglia i “percorsi alternativi” utilizzati per aggirare i divieti da chi arriva, per esempio, da Poirino. «Ecco cosa succede – spiegano -, aggirano il divieto di passaggio in Carmagnola passando da via Umberto II. Per andare a nord passano da via Rubatto e poi via Chieri, per andare a sud da via Agnelli e poi via Sommariva. Senza una segnaletica chiara e controlli adeguati, i mezzi pesanti passano da due vie abitate, arrecando danni alla salute e alle abitazioni dei cittadini».