Società, proprietà e immobili: Totti-Ilary, guerra da 80 milioni

C’è molto di più della pasta fresca preparata da Ilary Blasi con la nonna, immagine di normalità in una famiglia che di fatto in realtà è già sfasciata. Con il tempo, forse, lei e Francesco Totti ritroveranno un minimo di normalità.

Ma l’intervista dell’ex capitano della Roma al “Corriere” ha innescato uno tsunami inarrestabile, un meccanismo al quale ora solo il tribunale potrà mettere ordine. L’impressione netta è che faccia parte della strategia difensiva studiata con i suoi avvocati, Annamaria Bernardini De Pace (una delle maggiori matrimonialiste in Italia) e Antonio Conte: la scelta del maggiore quotidiano nazionale, la mossa in contropiede, la confessione del suo amore per Noemi ma soprattutto i tradimenti di Ilary. C’è troppo in quelle parole per non essere in bel pezzo di un puzzle ancora da finire.

Il piano sembra quello, ora che le carte sono tutte scoperte, di far calare le richieste della controparte facendola passare per quello che è realmente, almeno agli occhi di Totti. Una donna che lo ha amato, ma da tempo non più. Una donna che lo ha tradito, ha spezzato quel legame di fiducia che c’era tra loro, sostenuta da chi le ha retto il gioco. Come Alessia Solidani, l’hair stilyst della Vip (tra le sue clienti anche Michelle Hunziker e Sabrina Ferilli), che però rifiuta di avere un ruolo nella vicenda anche se preferisce non parlare.

In compenso lo fa Fabrizio Corona, che da anni è in guerra aperta con Ilary: «È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto», ha scritto su Facebook.

Il tentativo di mediazione tra le parti è sfumato, pare da tempo, e adesso toccherà al tribunale mettere un punto. Secondo “La Repubblica”, che ha fatto i conti in tasca alla coppia, Francesco Totti, l’ex Pupone, in carriera avrebbe guadagnato più di 80 milioni di euro, ma il matrimonio è in separazione dei beni. Ci sono in ballo diverse società, proprietà, immobili. Soprattutto ci sono i figli, in teoria il loro primo pensiero.