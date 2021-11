“So much of everytinhg”, svelato il nuovo logo di Torino [FOTO]

Dodici metri di lunghezza, quattro di altezza: queste le misure dell’installazione speciale svelata oggi in piazza Castello. Al via la campagna “Torino so much of everything”, con il lancio del nuovo logo disegnato dall’agenzia Noodles Comunicazione di Marco Prunotto e che intende sintetizzare la rinnovata vocazione di Torino a ospitare eventi e ad accogliere turisti.

“Una città capace di mutare di continuo, di adattarsi a qualsiasi situazione”, sono le parole dell’ideatore del logo. “Ecco perché abbiamo scelto il simbolo dell’infinito – rivela Prunotto – subito dopo la lettera T”. Lo slogan, in particolare, intende definire Torino come “città della storia, della cultura, dell’innovazione, ma anche dell’imprenditoria e dell’industria”.

“Torino è tanto di tutto”, a voler tradurre lo slogan in italiano. Quanto ai colori blu, giallo e verde, la ratio è in “una città che punta a diventare sempre più green con i suoi parchi, i suoi giardini, le sue piste ciclabili e i tanti alberi nei viali”.

Fotogallery a cura di Tonino Di Marco