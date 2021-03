Smontano le bici sulla pista ciclabile e poi buttano gli scarti sulle sponde

Quando non c’è la presenza del mercatino abusivo sul marciapiede, e gli spacciatori non sono di casa insieme ai tossici, lungo Dora Napoli si trasforma in un’officina abusiva a cielo aperto al servizio dei soliti delinquenti. Lo dimostrano, in modo inequivocabile, le foto scattate dai residenti del quartiere Aurora negli ultimi giorni. Scatti che non lasciano spazio all’immaginazione. In una prima immagine si vedono due uomini armeggiare con grande pazienza, intenti a smontare una bicicletta sulla pista ciclabile, a due passi dalla passerella Carpanini.

In una seconda (e in una terza) immagine si vede lo stesso kabu kabu lanciare senza alcun problema sulle sponde della Dora gli scarti. Forse i pezzi che non è più possibile vendere al mercato nero. «È una vergogna che è sotto l’occhio di tutti – denuncia Alex Bonsignore, uno degli autori della protesta -. Ogni giorno, soprattutto al pomeriggio, assistiamo a ogni genere di porcheria sotto quell’alberata». E in effetti il problema si sposta poi sul fiume. Le sponde sono sempre piene di bottiglie e altri oggetti lanciati dagli ubriaconi e dai balordi a cui le restrizioni anti Covid 19 fanno sempre un baffo. Ma nelle ultime settimane, con alcuni interventi delle forze dell’ordine, la situazione è anche migliorata.

A risolvere la criticità ci penserà il progetto “Sponde sicure” che vedrà un gruppo di volontari impegnarsi per la riqualificazione e il rilancio del tratto di lungo Dora Napoli in prossimità del ponte Carpanini, favorendone attraverso un uso corretto, partecipato e condiviso il riscatto dall’attuale situazione di degrado. Il tratto di fiume interessato dall’intervento si snoda per circa 80 metri a partire dal civico 20.