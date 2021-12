Smog, semaforo verde nel Torinese: fine delle limitazioni per i diesel Euro 5

Arpa Piemonte ha aggiornato stamane il livello del semaforo che disciplina le limitazioni al traffico previste dal protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog, il provvedimento entra in vigore dopo lo sforamento per oltre quattro giorni dei limiti alle polveri sottili. Per i 33 comuni dell’agglomerato di Torino il semaforo aveva raggiunto il livello rosso.

Dunque semaforo verde a partire da domani, giovedi 30 dicembre, fino al prossimo aggiornamento della mappa, consultabile QUI.

Rientrano le limitazioni alla circolazione degli autoveicoli che comprendevano i diesel fino alla categoria Euro 5, rimangono in vigore solo quelle permanenti. Tutti i limiti previsti dal protocollo e dal semaforo sono consultabili QUI.